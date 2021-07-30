2021/07/30 | 20:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية شرطة محافظة البصرة بيانا توضيحيا بشأن وفاة متهم ألقي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية.

وقالت المديرية في البيان ان المركز تلقى في الرابع والعشرين من تموز الجاري نداء بالتوجه الى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم القاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما السلاح، حيث تبين للمفرزة بعد وصولها ان احد المتهمين كان مشوش الوعي وتناول وحسب ادعاء صديقه كمية كبيرة من المخدرات خشيةً من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة وهو ما تم تدوينه في التقرير الطبي للمستشفى، مبينة ان المتهم قد ساءت حالته الصحية وتم اعادته الى المستشفى لكنه فارق الحياة وتم ضبط المسدس الذي بحوزته و مادة مخدرة وسكينين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة البصرة توضح ملابسات وفاة متهم بعد اعتقاله: المتهم كان مشوش الوعي لتناوله كمية من المخدرات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة البصرة توضح ملابسات وفاة متهم بعد اعتقاله: المتهم كان مشوش الوعي لتناوله كمية من المخدرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).