تخريب الطاقة يعود مجددا.. تعرض خط لنقل الكهرباء لعمل تخريبي في هذه المحافظة

2021/07/30 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن عمل تخريبي جديد استهدف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ديالى- شرق بغداد رقم (١) ٤٠٠ ك.ف، لعمل تخريبي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 تموز 2021)، إنه "لا زالت الهجمات التخريبية للبنى التحتية لقطاع الكهرباء توغل بأذى المواطنين وتحاول حرمانهم من خدمة للكهرباء، مستهدفة تقطيع اوصال المنظومة من خلال استهدافات متكررة لخطوط وابراج نقل الطاقة، حيث تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (( ديالى - شرق بغداد رقم /١ ٤٠٠ ك.ف )) التابع للشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى الى عمل ارهابي تخريبي بتفجير عبوات ناسفة ادت الى تضرر وانحناء البرج المرقم (٤٨) في منطقة الهاشميات بمحافظة ديالى".

وأضاف "توجهت الملاكات الهندسية والفنية في الشركة العامة المذكورة الى مكان الحادث رفقة القوات الامنية من منتسبي مركز شرطة كهرباء ديالى والجهد الهندسي لأجراء الكشف الحراري العاجل على الخط الناقل، ومن خلاله تبين تعرض البرج رقم ٤٨ الى عمل تفجيري تخريبي ارهابي ( قطع ارجل عدد ٢ ) ادى الى ميلانه، وبعد اكمال مسح المنطقة تم التنسيق مع مركز السيطرة الوطنية بغرض اطفاء الخط اضطرارياً لمعالجة ميلان البرج واعادة تشييده، مع تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت ممكن للأستمرار بتجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية ".

وتابع البيان، أن "الادارة العليا في وزارة الكهرباء تواصل وضع الخطط العاجلة وتنفيذها من اجل تقديم افضل خدمة للمواطنين في ظل الظروف الراهنة، إلا انها تُفَاجىء بتعرض مفاصلها الى اعمال تخريبية هدفها استنزاف قدراتها وإمكانياتها وانهاك ملاكاتها ، حيث يعمد منفذي هذه الأعمال الارهابية والتخريبية في الايغال بالاعتداءات العبثية، لكن الوزارة اعلنت قبولها التحدي ولن تراهن على واجباتها ومسؤولياتها امام الوطن والمواطنين واننا سنعيد اعمار مايدمره التخريبين".

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