 الحوثيون يعلنون سيطرتهم على مديريتين في محافظة محاذية لمأرب

2021/07/30 | 20:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والاثنين صرّح مصدر عسكري حكومي لوكالة فرانس برس أن مقاتلين من الجانبين أرسلوا إلى ضواحي بيحان بعد سيطرة الحوثيين على مديريتي ناطع ونعمان.

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