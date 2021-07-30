2021/07/30 | 20:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الوطني الخبري اوضحت عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، فاتن الحلفي، اليوم الجمعة، ان القضايا التي يتداولها الاعلام يتم تصورها كما يشاء، مبينة ان المفوضية او الداخلية تخرج بنتائج لكن ليس بالضرورة يتم عرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الانسان تصدر توضيحا بشأن بعض قضايا “العنف” المتداولة في الاعلام المركز الخبري الوطني.

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