2021/07/30 | 20:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تصريحات مسؤول أمريكي عن مهاجمة ناقلة نفط إسرائيلية بـ"درون يعتقد أنها إيرانية"، واعتقال نائب تونسي وصف قرارات قيس سعيد بأنها "انقلاب بتخطيط أجنبي"، مرورًا بخسارة لاعبة جودو سعودية من منافستها الإسرائيلية، وغرامة قياسية لشركة أمازون بسبب انتهاك قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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