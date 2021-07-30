2021/07/30 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط مواد دوائية بدون موافقات وزارة الصحة، في منفذ طريبيل الحدودي.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تمكن منفذ طريبيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد دوائية بدون موافقات وزارة الصحة المركز الخبري الوطني.

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