ضبط مواد دوائية بدون موافقات في منفذ طريبيل

2021/07/30 | 21:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، ضبط مواد دوائية بدون موافقات وزارة الصحة، في منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان صحفي، تمكن منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنتين تحملان (سدادات للإستخدام الدوائي ومكاييل لقياس جرعة الدواء ) بدون موافقات وزارة الصحة معد للتهريب”.

واضافت الهيأة انه “جرت عملية الضبط بعد تدقيق الاوراق الرسمية ومطابقتها مع الحمولة خارج الحرم الكمركي حيث تبين وجود التلاعب بوصفها”.

واكدت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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