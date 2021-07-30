ألمانيا تضع شرطا للوافدين ممن بلغوا الـ12 عاما فما فوق

2021/07/30 | 21:08 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتعين على الأشخاص الذين يعبرون إلى ألمانيا بوسائل نقل أخرى أن يثبتوا حالتهم.

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