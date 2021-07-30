وزير خارجية السعودية: نحترم قرارات قيس سعيد.. ونقف بجانب كل ما يدعم استقرار تونس

2021/07/30 | 21:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده تقف إلى جانب ما يدعم أمن واستقرار تونس، مؤكدًا أن المملكة ترى ما يجري فيها "أمرًا سياديًا".

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