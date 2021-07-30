هيئة المنافذ: ضبط شحنة أدوية دون موافقات وزارة الصحة

2021/07/30 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط مواد دوائية من دون موافقات من وزارة الصحة.

هيئة المنافذ ذكرت في بيان ان منفذ طريبيل الحدودي، تمكن من ضبط شاحنتين تحملان سدادات للاستخدام الدوائي، ومكاييل لقياس جرعة الدواء، من دون موافقات من وزارة الصحة، مبينا ان المواد معدة للتهريب.

وأضاف ان عملية الضبط جرت بعد تدقيق الاوراق الرسمية ومطابقتها مع الحمولة خارج الحرم الجمركي، حيث تبين وجود تلاعب بوصفها، مؤكدا انه تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

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