المنافذ تضبط شحنة أدوية دون موافقات صحية

2021/07/30 | 21:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، ضبط مواد دوائية دون موافقات وزارة الصحة .

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تموز 2021) إنه "تمكن منفذ طريبيل الحدودي من ضبط شاحنتين تحملان (سدادات للإستخدام الدوائي ومكاييل لقياس جرعة الدواء) بدون موافقات وزارة الصحة معد للتهريب".

وأضافت، أنه "جرت عملية الضبط بعد تدقيق الاوراق الرسمية ومطابقتها مع الحمولة خارج الحرم الكمركي حيث تبين وجود التلاعب بوصفها ".

وتابعت الهيئة، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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