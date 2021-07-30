وثائق تثبت أن ترامب ضغط لإلغاء الانتخابات

2021/07/30 | 21:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أن الرئيس السابق دونالد ترامب ضغط على وزارة العدل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.وأظهرت وثائق اللجنة أن محادثة هاتفية جرت بين ترامب والقائم بأعمال النائب العام السابق جيفري روزين بتاربخ 27 ديسمبر، حسب وكالة “أسوشييتد برس”.وقال ترامب لروزين: “قل فقط إن الانتخابات كانت فاسدة […]

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