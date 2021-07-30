وثائق داخلية أمريكية: متحور “دلتا” غيّر قواعد مواجهة كورونا

2021/07/30 | 21:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت وثائق داخلية أمريكية أدلة جديدة على أن المتحور “دلتا” ربما يكون أكثر عدوى من النسخ الأخرى، مما يحمل مسؤولي الصحة الأمريكيين على التفكير في تغيير قواعد مواجهة كورونا.ووفقا للوثائق […]

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