إصابات في برلين بإطلاق للنار أمام أحد المتاجر

2021/07/30 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكرت صحيفة “برلينر تسايتونج” الألمانية أن شخصا أطلق النار في اشتباك وقع في مرآب للسيارات أمام متجر في شمال برلين اليوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

وقالت الصحيفة الألمانية إن الشخص الذي أطلق النار ما زال هاربا.

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