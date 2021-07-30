أسماء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة

2021/07/30 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تنشر “تقدم”، أسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم.منصب الرئيس :1- عدنان درجال ” الزوراء”2- شرار حيدر ” الكرخ”

منصب النائب الاول:1- علي جبار ” ميسان ”

منصب النائب الثاني:1- يونس محمود ” رابطة اللاعبين الدوليين”2- عبدلله مجيد ” اربيل ” انسحب رسميا

منصب العضوية: “27 مرشح يتنافسون على 10 مقاعد”1- احمد الموسوي “مصافي الوسط”2- فراس بحر العلوم “نفط الوسط”3- جواد نجم الجبوري “الاتحاد الفرعي لصلاح الدين”4- حسين العنكوشي “الديوانية”5- محمد ناصر شكرون “نفط البصرة”6- كامل زغير “الحسين”7- يحيى زغير “نفط ميسان”8- فالح موسى “الصناعة”9- غالب الزاملي “الشرطة”10- طه الزاخولي “زاخو”11- كوفند عبدالخالق مسعود “الاتحاد الفرعي في اربيل ”12- طاهر بلص “الميناء”13- رشا طالب “القوة الجوية”14- مالح مهدي “الاتحاد الفرعي في المثنى”15- عماد فاهم “الاتحاد الفرعي في الديوانية”16- علي خلف “الصناعات الكهربائية” ان هبط فريقه سينسحب .17 – نعيم صدام “الكهرباء”18- غانم عريبي “امانة بغداد”19- علي عبيس “بابل”20- خليل ياسين “الاتحاد الفرعي في الكوت”21- خلف جلال “الإتحاد الفرعي في ديالى”22- صدام عزيز “سامراء” اذا فاز سينسحب23- رحيم لفته “النجف”24- عصام الدخيل “الرمادي”25- دكتور ديار “السليمانية”26- جليل زغير “الناصرية”27- محمود مجيد بيشمركة السليمانية28- يحيى كريم “منسحب”

بالإضافة إلى ذلك فان 5 من المرشحين لمنصب العضوية غير مستوفين الشروط لأسباب متعددة.

وأغلقَ، في وقت سابق من اليوم الجمعة، باب الترشح الى انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم المقرر إقامتها في ٢٠٢١/٩/١٤.

وأشارت الهيئة التطبيعية في بيان، إلى “تسلم الأمانة العامة للتطبيعية ملفات المرشحين، وتسليمها الى اللجنة الانتخابية لدراسة الملفات، وتوزع الترشح بين المناصب كالتالي: على رئاسة الاتحاد مرشحان، وللنائب الاول مرشح واحد، وللنائب الثاني مرشح واحد، وللعضوية ٢٨ مرشحاً، وانسحب احد المرشحين ليبقى العدد ٢٧”.

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