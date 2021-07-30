مقتل 7 اشخاص من عائلة كوردية في تركيا

2021/07/30 | 21:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجموعة من القومين الاتراك بالهجوم على عائلة كوردية في مدينة مرام التابعة لمحافظة قونيا جنوبي تركيا.

ونقلت وسائل اعلام تركية عن مصادر امنية قولها: ان مجموعة من القوميين الاتراك قامت بالهجوم على منزل تقطنه عائلة كوردية في مدينة مرام بمحافظة قونيا التركية.

واضافت المصادر الامنية: ان الهجوم اسفر عن مقتل 7 من افراد العائلة الكوردية، مشيرة الى ان المجموعة القومية قامت بعد ذلك باحراق منزل العائلة الكوردية.

هذا وتعيش العوائل الكوردية في محافظة قونيا منذ قديم الزمان ولديهم علاقات قوية من جميع القوميات الاخرى.

PUKmedia متابعة

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