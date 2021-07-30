بريطانيا: الوقاية التي توفرها لقاحات كورونا ستتراجع مع مرور الوقت

2021/07/30 | 21:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أشار فريق استشاري بريطاني إلى أن الوقاية التي تؤمنها لقاحات كورونا من المرجح أن تتراجع بمرور الوقت، ما يحتم استمرار حملات التطعيم لسنوات.وكتب فريق من علماء الفيروسات البارزين والمختصين بعلوم […]

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