شبح القذافي يطرق أبواب ليبيا.. مقابلة نادرة مع سيف الإسلام عن

2021/07/30 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل مفاجئ ظهر الجمعة سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي للعلن لأول مرة منذ اختفائه قبل عدة سنوات، في خطوة من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي في البلاد وربما "تزيد من تعقيده"، وفقا لمراقبين.

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