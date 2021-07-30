مسؤول عُماني: الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية وقع خارج مياهنا الإقليمية

2021/07/30 | 21:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطنة عُمان، الجمعة، وقوع حادث الهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية (ميرسير ستريت) في نطاق مياهها البحرية الإقليمية.

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