2021/07/30 | 22:07 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية يسحب الصلاحيات المالية من مدير صحة المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/07/30 | 22:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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