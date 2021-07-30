خورماتو..دعوة لمعالجة مشكلة تصويت العوائل النازحة

2021/07/30 | 22:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول محلي، أن عدد من العوائل النازحة عن قضاء خورماتو مازالت تعيش في مدن وأقضية اقليم كوردستان.

وقال المحامي سردار احمد فتاح مسؤول شعبة الانتخابات في مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني في تصريح لـ PUKmedia: أن عددا كبيراً من العوائل نزحت عن قضاء خورماتو خلال السنوات الماضية، بعض تلك العوائل عادت الى القضاء لكن مايزال عدد آخر من تلك العوائل تسكن في مدن أقليم كوردستان.

وأضاف: هناك مشكلة حول كيفية مشاركة تلك العوائل في الانتخابات المقبلة، ونحن نطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بايجاد حل مناسب لكي تتمكن العوائل الكوردية النازحة من المشاركة والتصويت في الانتخابات المقبلة.

PUKmedia/ عمر اواره

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