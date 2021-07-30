لخرقها تعليمات الوقاية.. محافظة عراقية تغلق 7 نواد ليلية

2021/07/30 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة اربيل ، الجمعة، عن إغلاق 7 نواد ليلية لعدم التزامها بالقرارات الصادرة عن غرفة العمليات لمكافحة وباء كورونا.

وقالت المحافظة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 تموز 2021)، إنه "إستنادا لقرارات وتوصيات غرفة عمليات أربيل، ولجنة الفحص والرقابة في قائممقامية مركز المدينة، والمديرية العامة للسياحة، وناحية عنكاوا تقرر اليوم المصادف 30 - 7 - 2021 إغلاق سبعة نواد ليلة وذلك لعدم امتثالها لقرارات وتعليمات غرفة العمليات"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك النوادي".

وأكد البيان أن "هذه الحملة ستتواصل من قبل لجنة الفحص والرقابة، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، وضمان تنفيذ التعليمات الصحية والتدابير الوقائية، والقرارات الصادرة عن غرفة العمليات في أربيل.

وكانت غرفة عمليات أربيل أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، ان الوضع الصحي خطير وحساس، مشددة على ضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية، متوعدة المخالفين باتخاذ اجراءات صارمة.

وقالت غرفة عمليات أربيل، في بيان اليوم، (30 تموز 2021)، انه "يمنع منعا باتا اقامة التعازي في المحلة او القاعة او المنازل او الحدائق، وان أي شخص لا يلتزم سيحاسب ويغرم"، لافتا الى ان بعض المواطنين لم يلتزموا، وان قوات الشرطة ستتخذ مع المخالفين اجراءات صارمة وتغلق التعزية وتغرم صاحبها".

وأضاف البيان، ان "الوضع الصحي خطير وحساس في محافظة أربيل، وان عدد الاصابات بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بازدياد مستمر، وان تجمع الناس في المستشفيات والوقوف امامها ادى الى حدوث اصابات كثيرة"، مبينا انه "سيتم منع اي وقوف امام المستشفى او الزيارات، وسيتم محاسبة المخالفين".

وأوضح، ان "جميع قوات وزارة الداخلية، تم تكليفها بعمل تحضيراتها لتنفيذ هذه القرارات التي تشمل اقضية حدود محافظة أربيل".

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