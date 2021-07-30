خصوصية اليسار بأمريكا الجنوبية، نموذج -بيرو- - الطاهر المعز

2021/07/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز بيرو، عودة اليسار إلى السلطة في أمريكا الجنوبيةلمحة تاريخية:قبل هجرة العرب المشرقيين (من سوريا الكبرى) إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، وصَف الرّحّالة العراقي، القسيس "إلياس بن حنا الموصلي" في القرن 17، خلال رحلته الدينية بأمريكا الجنوبية (بتكليف من بابا الكاثوليك – روما) التي دامت من 1868 إلى 1683، العمران والبناء والعادات، والطبخ عند السكان الأصليين، وحركة التجارة وأسعار السّلع، وتجارة ......





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