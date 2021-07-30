معضلة الهجرات التاريخية لدى النخب السياسية العربية - آزاد أحمد علي

2021/07/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي أثرت مسألتان تاريخيتان بشدة على الذهنية، أو العقل العربي المعاصر ان جاز هذا التعميم.



فحدثان أو ظاهرتان مازالتا تساهمان في توجيه وتأطير المسار العام للتفكير العربي السياسي.



الحدث الأول السياسي والتاريخي الذي ساهم في صياغة العقل العربي، هو حدث مفتاحي، موثر ومسيطر عليه ظاهرا وباطنا، وهي الهجرات التاريخية.



فمن البديهي أنه تمت هجرات عربية تاريخية من قلب الجزيرة العربية بإتجاه الجوار الجغرافي عموما وإلى ......





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