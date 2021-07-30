الجنس مقابل الترّقي في الوظيفة - نادية خلوف

2021/07/30 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف تم توجيه أحدث حكايات إساءة استخدام الأريكة وهو مصطلح يدل على استعمال الجنس إلى قطب السينما هارفي واينستين ، حيث اتهمته العديد من الممثلات بخلع ملابسه وطلب التدليك ، قبل ظهور الاتهامات الموجهة إليه ، شاركت العديد من الممثلات بالفعل تجاربهن الخاصة بـتقديم الخدمات الجنسية من أجل التقدم الوظيفي ، ومثله مثل جميع الرجال ذوي النفوذ والسلطة يعتقد أنّه من الصعب على امرأة أن تفشي السر ، لكن مع حركة مي تو ا ......





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