ألفا طن من نترات الأمونيوم اختفت..

2021/07/30 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدر التقرير، الذي وضع في أكتوبر الماضي، أن حجم المادة الكيمائية التي انفجرت يبلغ 552 طنا، ويمثل فقط نحو خُمس حجم الشحنة الأصلية.

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