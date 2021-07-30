انشق وسقط في الماء.. كاميرا ترصد لحظة التهام المحيط لمنزل في الأرجنتين

2021/07/30 | 22:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط أحد الجيران لحظة سقوط منزل في المحيط بالساحل الأطلنطي في الأرجنتين، ولحسن الحظ فإن الملّاك لم يكونوا بداخله.تُعد الأرجنتين واحدة من بين العديد من الدول التي يتوقع أن تفقد أجزاء كبيرة من شواطئها بسبب عوامل التعرية، حسب دراسة من عام 2020 نشرت في المجلة العلمية للتغير المناخي في الطبيعة.

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