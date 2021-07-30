عراقي يرتكب ’مجزرة’ بحق عائلته بسبب ’نخلة’

2021/07/30 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قتل وأصيب ثمانية أشخاص، بنيران أحد أقربائهم، عقب شجار، نشب بينهم، بسبب "نخلة".

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وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مصدر أمني، في محافظة بابل، لـ"ناس" فإن "خلافاً نشب بين عدد من الأخوة، كانت بينهم خلافات قديمة، لكنها تجددت بسبب (نخلة)، وتصاعدت حدتها، وصولاً إلى استخدام أحد الأشقاء سلاحاً نارياً، وإطلاق الرصاص على أشقائه، حيث قتل اثنين، منهم، مع ابن أخيه، فيما توفيت إحدى نساء العائلة، متأثرة بإصابتها".

وأضاف، أن "إطلاق النار أدى كذلك إلى إصابة اربعة آخرين، من الرجال والنساء ضمن العائلة، حيث نُلقوا إلى المستشفى في منطقة الجبلة".

ولفت إلى وصول قوة أمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تمكنت من القبض على الجاني، واقتياده إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات الأصولية".

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