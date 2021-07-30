ميزات جديدة في TikTok قد تهم الكثير من المستخدمين

2021/07/30 | 22:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علن القائمون على تطبيق TikTok عن إدخال ميزات جديدة على التطبيق تنافس تلك الموجودة في “إنستغرام” و”فيسبوك”.

وتتركز الميزات الجديدة بشكل أساسي حول خدمات البث المباشر التي يهتم بها الكثير من صناع المحتوى في TikTok، إذ ستتمكن هذه الشريحة من المستخدمين من تنظيم “حديث مباشر” عبر التطبيق، وبرمجة بث الحدث في مواعيد معينة، وإرسال طلبات للمستخدمين الآخرين للمشاركة فيه، كما سيتلقى المشاركون في الحدث إشعارات تتعلق به، وسيكون بإمكانهم التعليق أثناء البث ومشاركة الانطباعات والآراء.

وستدعم خدمات البث المباشر عبر TikTok أيضا ميزة “صورة داخل صورة” عبر نظامي “أندرويد و” iOS”، أي أن مشاهد البث سيكون بإمكانه متابعة الحدث في واجهة منفصلة حتى عند الخروج من التطبيق في هاتفه.

كما سيتمكن أي شخص يريد عقد بث مباشر عبر التطبيق من دمج بثه مع بث مستخدم آخر، وستضاف لصناع المحتوى في التطبيق أيضا ميزات تساعدهم على التحكم بالتعليقات غير المرغوبة التي قد يتركها بعض المستخدمين أثناء البث المباشر.

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