كركوك..اختتام دورة تحكيمية لخماسي كرة القدم

2021/07/30 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في مدينة كركوك، اليوم الجمعة، الدورة التحكيمية لخماسي كرة القدم لمعلمي ومدرسي التربية الرياضية، باستضافة تربية محافظة كركوك، وبمشاركة مديريات تربيات بغداد والمحافظات، واستمرت لغاية لمدة اربعة ايام.

وتلقی المشاركون في الدورة التي اقيمت علی قاعة مديرية النشاط الرياضي التابعة لتربية كركوك، محاضرات نظرية وعملية من قبل الحكمان الدوليان حسنين عبدالاله حميد ونوزاد شفيق قادر.

وفي ختام الدورة وزعت الشهادات بين المشاركين والمشاركات.

وفي هذا السياق قال منصور مذري مدير النشاط الرياضي في تربية كركوك لـ PUKmedia: ان الدورة كانت الاولی من نوعها في ظل جائحة كورونا وكان عدد المشاركين 55 مشاركا من بغداد وكربلاء والنجف ومحافظات اخرى، واعتبر الدورة ناجحة تنظيميا واداريا وبشهادة كل من حضر من تنظيم رائع وكرم الضيافة والاستقبال و تهيئة القاعات.

PUKmedia كركوك / رزكارشواني

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