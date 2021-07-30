اقليم كوردستان..نسبة الشفاء من كورونا تتجاوز 198 الف حالة

2021/07/30 | 22:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 230263 حالة اصابة، 67648 في اربيل و74384 في السليمانية، و84181 في دهوك و4050 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 198457 حالة، 56736 في اربيل و62878 في السليمانية و75145 في دهوك و3698 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 4770 حالة، 1287 منها في اربيل و2159 في السليمانية و1166 في دهوك، و158 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 27036 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 9625 في اربيل و9347 في السليمانية و7870 في دهوك و194 في حلبجة.

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