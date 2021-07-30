2021/07/30 | 22:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل فلاح ووالدته في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عناصر داعش الإرهابية أقدمت اليوم، على قتل المدعو (أ.م) تولد ١٩٨٢ والذي يعمل فلاحا، وقتل والدته أيضاً ضمن المنطقة الخضراء في قضاء الطارمية شمالي بغداد".وأشار المصدر إلى أن "هذا الحادث هو الثاني من نوعه في أسبوع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يقتل فلاحاً ووالدته شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يقتل فلاحاً ووالدته شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).