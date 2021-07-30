2021/07/30 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الجمعة، بأن مسلحي داعش قتلوا فلاحا ووالدته شمالي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لمراسلNRT عربية، (30 تموز 2021)، إن "مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم داعش أقدمت على قتل المدعو (أ.م) تولد 1982 والذي يعمل فلاحا ضمن منطقة الخضراء في قضاء الطارمية"، لافتا الى "مقتل والدة الفلاح البالغة من العمر 70 عاما بذات الهجوم".

HJH

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى في هجوم لداعش شمالي العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى في هجوم لداعش شمالي العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).