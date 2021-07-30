2021/07/30 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، الجمعة، بمقتل 5 اشخاص وإصابة 20 اخرين اثر هجوم على مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (30 تموز 2021)، ان "مستشفى بلد، استقبل 6 جرحى وقتيل بعد هجوم ارهابي على مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوبي محافظة صلاح الدين".

وفي تطور لاحق أعلن المصدر عن ارتفاع حصيلة الهجوم إلى 5 قتلى و20 جريحا.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى وجرحى في هجوم على مجلس عزاء بصلاح الدين) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى وجرحى في هجوم على مجلس عزاء بصلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).