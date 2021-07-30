2021/07/30 | 22:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رجحت وكالة “أسوشييتد برس” فرض واشنطن عقوبات جديدة على كوبا، اليوم الجمعة، في أعقاب لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كوبيين أمريكيين في البيت الأبيض.ونقلت الوكالة “عن مسؤولين لم يكشفوا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة بايدن قد تفرض عقوبات جديدة على كوبا المركز الخبري الوطني.

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