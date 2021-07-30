2021/07/30 | 22:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة 10 أشخاص بهجوم إرهابي على مجلس عزاء جنوب صلاح الدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد وإصابة 10 أشخاص بهجوم إرهابي على مجلس عزاء جنوب صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد وإصابة 10 أشخاص بهجوم إرهابي على مجلس عزاء جنوب صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).