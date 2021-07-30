2021/07/30 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة، إرسال تعزيزات عسكرية إلى ناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، على خلفية التعرض "الإرهابي".

وقالت الهيئة في بيان اليوم، (30 تموز 2021)، أن "اللواء 41، أرسل تعزيزات عسكرية إلى مكان التعرض الإرهابي".

وأضاف البيان، أن "القوة وصلت إلى منطقة (ألبو جيلي) التابعة لناحية يثرب على خلفية التعرض الإرهابي، بهدف إسناد الأجهزة الأمنية المتواجدة في المنطقة".

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، وقوع ضحايا بـ"اعتداء إرهابي" على احدى مجالس العزاء في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان: "اعتداء إرهابي على احدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بمقتل 5 اشخاص وإصابة 20 اخرين اثر هجوم على مجلس عزاء في ناحية يثرب جنوبي المحافظة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحركات عسكرية 'مفاجئة' شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحركات عسكرية 'مفاجئة' شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).