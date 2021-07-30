شخص يقتل اثنين من أشقائه وابن أخيه ويجرح 2 في بابل

2021/07/30 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة من قسم شرطة الاقضية - مركز

شرطة الشهداء، اليوم الجمعة، من إلقاء

القبض على شخص قتل إثنين من أشقائه

وإبن أحدهم وجرح أثنين آخريْن في نزاع

نشب بينهما نتيجة لخلاف عائلي ضمن أحد

مناطق مدينة الح

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