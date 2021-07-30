حريق داخل مديرية استخبارات كربلاء

2021/07/30 | 23:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باندلاع

حريق داخل مديرية استخبارات محافظة

كربلاء.

وقال المصدر، إن "حادث حريق اندلع داخل

مديرية استخبارات كربلاء ضمن مركز

المحافظة".

وبين، أن "الحريق اندلع في كرفانيين

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