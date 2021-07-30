انتهاء التعرض.. حصيلة جديدة لضحايا هجوم صلاح الدين

2021/07/30 | 23:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بانتهاء التعرض الذي نفذته عناصر من تنظيم داعش على مجلس عزاء في صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، أن "التعرض الإرهابي انتهى بعد وصول تعزيزات أمنية من جميع القطعات إلى محل الحادث، حيث قامت بعمليات تمشيط للمنطقة".وبحسب المصدر فان "اوقع 7 شهداء، و 17 جريحاً، بينهم من القوات الأمنية".

وفي وقت سابق من اليوم أصدرت خلية الإعلام الأمني بياناً جاء فيها، إن "اعتداءً إرهابياً على أحدى مجالس العزاء في منطقة البو جيلي بناحية يثرب في محافظة صلاح الدين، ادى الى وقوع عدد من الضحايا جراء هذا الحادث الإرهابي".

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