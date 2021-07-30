هكذا يبايعون عليّا عند غدير العراق - زكي رضا

2021/07/30 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زكي_رضا "الله الله في جيرانكم..." "الله الله في الفقراء والمساكين فأشركوهم في معايشكم .." "إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام"الجمل الثلاث جاءت في وصيّة الإمام علي لولديه الحسن والحسين وهو على فراش الموت إثر ضربة بن ملجم، فهل رجال الدين الشيعة وزعماء أحزابهم وميليشياتهم وعصاباتهم التي عاثت بأرض العراق فسادا ونهبا وقتلا يعرفون فحوى وصيّته ومعانيها وهم يطالبون الناس بمبايعته في عي ......





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