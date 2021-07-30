كتاب سد النهضة - تاج السر عثمان

2021/07/30 | 23:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان سد النهضة واشتداد حدة الصراع علي المواردالخرطوم : أبريل 2021 المحتويات : 1- الاتفاقيات السابقة لمياه النيل 2- إعلان المبادئ.3- اتفاقية عنتيبي4- فكرة التخطيط للسد وتمويله 5- سباق التسلح والتلويح بالحرب6- مخطط اسرائيل للاستيلاء علي منابع النيل 7- الخلاصة وموقف السودان التفاوضي.



تقديم : كُتب الكثير عن سد النهضة من جوانبه الفنية والمتخصصة التي تاب ......





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