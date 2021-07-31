بعد ناقلة النفط الإسرائيلية.. التحالف باليمن: إحباط محاولة للهجوم على سفينة سعودية بطائرة مسيرة

2021/07/31 | 00:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف في اليمن، الجمعة، إحباط محاولة للهجوم على سفينة تجارية سعودية بطائرة مٌسيرة.

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