قيادات امنية رفيعة من بغداد تتجه الى صلاح الدين للوقوف على طبيعة هجوم ناحية يثرب

2021/07/31 | 00:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

توجهت قيادات امنية رفيعة من بغداد الى محافظة صلاح الدين للوقوف على طبيعة هجوم ناحية يثرب الدامي.

وقال مصدر امني ل(بغداد اليوم)، ان "هناك تدفق للقوات الامنية من المناطق القريبة صوب موقع الهجوم لدعم القوات المتواجدة فيها".

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