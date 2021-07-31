القبض على خمسة ارهابيين وتدمير مضافة لارهابيي داعش جنوب كركوك

2021/07/31 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر أمني عن تمكن القوات الامنية في محافظة كركوك من القبض على خمسة مطلوبين جنوب كركوك .وقال مصدر في قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك ان القوات الامنية ومن خلال العمليات التي تنفذ ضمن قاطع المسؤولية وعلى مستوى القيادة القت القبض على(٥) مطلوبين وفق المادة ١/٤ ارهاب وعلى (١٢) مطلوبا وفق مواد قانونية اخرى ودمرت مضافة واحدة واستولت على اعتدة مختلفة العيار./انتهى

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