سامراء الى الدوري الممتاز والصناعات يهبط لـ

2021/07/31 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف ملعب الشعب الدولي، اليوم الجمعة،

مباراة الصراع من أجل التأهل لمصاف فرق

الدوري الممتاز بين الصناعات

الكهربائية وسامراء.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل

الإيجابي 1-1 ، لتذهب المباراة الى ركلا

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