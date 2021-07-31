2021/07/31 | 00:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الجمعة، بأن الطقس سيشهد حالة من

الاستقرار مع عدم تعرض البلاد إلى موجات

حارة الأسبوع المقبل.

وأشار عطية في منشور على مواقع التواصل

الاجتماعي "فيسبوك"، إلى اجواء صيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متنبئ جوي: لا موجات حارة في الأسبوع الأول من آب بالعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متنبئ جوي: لا موجات حارة في الأسبوع الأول من آب بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).