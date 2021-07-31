سقوط صاروخ داخل شركة مصافي الشمال

2021/07/31 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بسقوط صاروخ داخل شركة مصافي الشمال في بيجي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مقذوفا سقط داخل شركة مصافي الشمال في بيجي، وتم رفعه من قبل خبير المتفجرات".وأضاف، أن "المقذوف تبين عبارة عن صاروخ صنع محلي، ولا توجد خسائر مادية وبشرية".

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