2021/07/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديمقراطية الضباع وإنتخاباتها – محمد حسب الديمقراطية بتلميعها البراق اغشت العقول وافسدت العيون واعمت القلوب مذ محاكمة سقراط في اثينا قبل مئات السنين حتى يومنا هذا في بغداد التي تدار من قبل السلطات الديمقراطية المتعاقبة منذ عقدين، ولا تزال الاساليب الرخيصة هي الادوات الاكثر استخداما للوصول الى السلطة، ولذا نرى الكثير ممن تنئى بهم اخلاقهم عن […]

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