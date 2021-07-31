2021/07/31 | 00:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روبي تطرح أغنيتها الجديدة القاهرة – الزمان تطرح المطربة المصرية روبي قريباً أغنية جديدة في الايام الاولى من شهر آب استكمالاً للخطة التسويقية للميني اللبوم الجديد الخاص بها.وكانت روبي حققت نجاحاً كبيرا باغنية حتة ناقصة واغنية قلبي بلاستيك واللتين حققتا نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الرقمية وكانا في صدارة تريند موقع يوتيوب.وشاركت روبي […]

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